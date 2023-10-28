تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يناير المقبل.. هل توجد استثناءات؟

قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدني لرواتب عمال القطاع الخاص، وذلك برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، وزيارة العلاوة الدورية السنوية إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور

وقرر المجلس تطبيق الحد الأدنى للأجور بدءا من يناير 2024 المُقبل.

هل هناك استثناءات من الحد الأدنى للأجور؟

وأكد المجلس القومي للأجور، في اجتماعه، أن تطبيق تلك القرارات الخاصة بالأجور سيكون إلزاميا على الجميع دون استثناءات.

وبطلب من الدكتورة نبفين القباج وزيرة التضامن، وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور.