مستشار الرئيس الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا في وجه محاولات التهجير

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الموقف المصري العربي «جيد ومحترم»، موضحا أن مصر وقفت سدا منيعا في وجه محاولات التهجير: «أقول بكل صراحة، لولا الموقف المصري والموقف الأردني ومن خلفهم الموقف العربي المتطابق تماما مع الموقف الفلسطيني، لربما نجحت إسرائيل في إخراج مواطني قطاع غزة من القطاع»، وهذا سيكون مقدمة وسابقة لتنفيذ نفس الشيء في الضفة الغربية وبالتالي يُصار بعد ذلك تصفية القضية الفلسطينية إلى تصفية شاملة وكاملة.

وقف العدوان ومنع التهجير

وأضاف «الهباش» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ساندت المواقف المصرية السياسية والعربية السياسية الموقف الفلسطيني»، موضحا أنها مواقف مناصرة ومساندة لجهود القيادة الفلسطينية الرامية إلى وقف العدوان ومنع التهجير وفتح كل الممرات الآمنة لإيصال الاحتياجات الإنسانية إلى قطاع غزة، فضلاً عن تبني الرؤية الفلسطينية القائمة على أساس أن سبب كل المشاكل وجذر الصراع هو وجود الاحتلال.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أنه لن يتوقف الصراع ولن يتحقق السلام إلا بإنهاء الاحتلال، فهذا هو الموقف العربي المتطابق الموحد والمنسجم مع الموقف الفلسطيني.

تفاصيل الأوضاع في قطاع غزة

وعن الأوضاع في قطاع غزة، قال محمود الهباش، إن القطاع يشهد كل يوم ضحايا فالمذبحة المفتوحة مستمرة، موضحاً أنه هناك حرب إبادة حقيقية تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي بغطاء من الولايات المتحدة الأمريكية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضاً هناك عدوان مستمرة في الضفة الغربية والقدس من جيش الاحتلال ومن المستوطنين الذين يعيثون في الأرض الفلسطينية فساداً ويعتدون على البشر والشجر والحجر: «نحن في حرب مفتوحة من قِبل الاحتلال ونحن ندافع عن أنفسنا نحن باقون هنا ولن نرحل».