وزير الاتصالات الفلسطيني لـ«الوطن»: قطع الإنترنت بغزة تجاهل للقوانين والمعايير الدولية

وصف الدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بفلسطين، قطع الإنترنت والاتصالات في قطاع غزة، بأنه مظهر عنيف من أشكال العقوبة الجماعية، من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهو يعبر عن تجاهل صارخ للقوانين والمعايير الدولية.

غرفة عمليات فورية متخصصة

أضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه استجابة لهذا التحدي الإنساني والأمني الملح، جرى تشكيل غرفة عمليات فورية متخصصة شملت خبراء ومعنيين من مختلف القطاعات.

وأوضح أن هذه الغرفة عقدت لتطوير استراتيجيات فعالة للحد من تأثيرات الممارسات التخريبية، وتمت مشاورات مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، لفتح خدمة التجوال الدولي، بالإضافة إلى التواصل مع شركة ستارلينك لاستغلال شبكتها من الأقمار الصناعية، لضمان استقرار الاتصال في الإنترنت في المؤسسات الحيوية.

وأشار وزير الاتصالات، إلى أن عملية الإبادة الجماعية متواصلة بحق المدنيين الآمنين من الجانب الإسرائيلي، موضحا أن هذه الحرب اتسعت رقعتها ليست على قطاع غزة الحبيب وحده، بل على الضفة الغربية كذلك، بما يشمل القدس، وقد قفزعدد الأسرى في سجون الاحتلال بشكل غير مسبوق أيضاً واستشهد أسيران من الذين تم اعتقالهم بعد بدء الحرب.

الارتفاع المهول في عدد الشهداء والجرحى

ولفت إلى الإغلاقات التي فرضت على التجمعات السكنية الفلسطينية، بما يمنع الحركة جعلت من المدن والقرى الفلسطينية، سجونا فعلية لسكانها، فضلاً عن الارتفاع المهول في عدد الشهداء والجرحى الأمر الذي يضع الواقع الإنساني على المحك.