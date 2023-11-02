الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة غدا تصل إلى حد الضباب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى وجود بعض الظواهر الجوية غدا الجمعة الموافق 3 نوفمبر، مشددة على ضرورة توخي الحذر في تلك الفترة.

وتتكون شبورة مائية كثيفة غدا الجمعة، تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدي من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

وشددت هيئة الأرصاد في بيان لها، على السائقين ضرورة توخي الحذر عند القيادة على الطرقات.

كما تسقط الأمطار غدا الجمعة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة 20%.

ومن المتوقع أن يكون طقس الغد مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 22

أكتوبر 31 21

بنهـا 30 22

دمنهور 29 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 27 22

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 29 19

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 27 26

الفيوم 31 21

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 32 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24