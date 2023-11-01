حالة الطقس غدا في جميع المحافظات.. ضباب يعيق حركة الرؤية على الطرق

تشهد حالة الطقس غدا الخميس في جميع المحافظات، استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، فيما يكون حار على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، ويتحول إلى لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس غدا الخميس في جميع المحافظات، فضلًا عن أماكن الشبورة الكثيفة التي تضرب الطرق وتؤثر على الرؤية الأفقية أمام السائقين.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس غدا في المحافظات، فإنّه من المتوقع أن تزداد كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية على بعض الطرق، لتصل إلى حد الضباب، وتعيق مستوى الرؤية الأفقية.

أماكن الضباب غدا

وفيما يخص الطرق التي تشهد كثافة الشبورة المائية لتصل إلى حد ظاهرة الضباب فإنّها تضم طرق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية السائقين من القيادة بسرعة على الطرق السريعة خلال فترة كثافة الشبورة.

درجة الحرارة في المحافظات

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإنّ درجة الحرارة المتوقعة غدا الخميس على جميع المحافظات تأتي كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20 درجة.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 درجة.