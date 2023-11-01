هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود تغيرات جديدة في حالة الطقس في الأيام المقبلة، حيث يسود طقس صاف على جميع أنحاء الجمهورية، بعد انتهاء فرص سقوط الأمطار، وانتهاء موجة الطقس السيئ الذي شهدته بعض محافظات الجمهورية في الأيام الماضية، بسبب الأمطار الغزيرة والرعدية والتي وصلت لحد السيول على جبال سيناء.

درجات حرارة طبيعية

أكدت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن قيم الحرارة ستكون خلال معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، مع نهاية النصف الأول من فصل الخريف، حيث إن درجات الحرارة تبدأ مساء في الانخفاض التدريجي وحتى صباح اليوم التالي مع سطوع أشعة الشمس، حيث تتروح بين 29-31 على القاهرة الكبرى، و28-26 على السواحل الشمالية، وبين 33-35 على محافظات شمال وجنوب الصعيد.

ظاهرة جوية

وأشارت غانم في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الظاهرة الجوية الوحيدة التي ستظل تؤثر على جميع انحاء البلاد من السواحل وحتي شمال الصعيد، هي استمرار الشبورة الكثيفة وانخفاض الرؤية على الطرق.

درجات الحرارة الخميس 2-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 3-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 4-11-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.