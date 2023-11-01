حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار.. الحرارة العظمى تصل لـ30 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء، في جميع المحافظات، وكذلك أماكن سقوط الأمطار التي تشمل نحو 13 محافظة، إذ من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للحرارة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، بينما تكون معتدلة على السواحل الشمالية، وحارة على جنوب الصعيد.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار في جميع المحافظات، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية وخريطة المناطق المتأثرة بها.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس اليوم في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء تكون مائلة للحرارة نهارًا بينما يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ليتحول إلى لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ويشير آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى انحصار فرص سقوط الأمطار اليوم الأربعاء، لتكون فقط أمطار خفيفة إلى متوسطة متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ولا تؤثر تمامًا على الأنشطة اليومية للمواطنين.

وفيما يخص أماكن سقوط الأمطار، فإنّه مناطق السواحل الشرقية الشمالية تشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية بنسبة حدوث 70% تقريبًا، فيما تضرب أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا المحافظات الآتية على فترات متقطعة في محافظات الإسكندرية، ومطروح، والبحيرة، والمنوفية، والقاهرة، والجيزة، وبورسعيد، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والشرقية، ودمياط، والقليوبية.

استمرار كثافة الشبورة

ويستمر تكون الشبورة المائية صباحًا والتي قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من إلى مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم في المحافظات

وتأتي درجة الحرارة المتوقعة في جميع المحافظات اليوم الأربعاء كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22 درجة.

- السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20 درجة.

- جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23 درجة.

- محافظات شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19 درجة.

- محافظات جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة.