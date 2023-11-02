الأرصاد تحذر السائقين من القيادة السريعة.. وتكشف تفاصيل الطقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، حيث حذّرت من انتشار الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مناشدة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، إذ يصل مستوى الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى إلى 1500 متر.

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس حيث يُتوقع استقرار الأحوال الجوية على الأنحاء كافة، وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم إلى 30 درجة مئوية، وتبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية الكثيفة صباحا التي تصل إلى حد الضباب.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنّه من المتوقع أن يسود اليوم وغدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.