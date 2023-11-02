تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة في الكتف

طمأن الفنان الكبير هاني شاكر، جمهوره على صحته، بعد خضوعه لجراحة في الكتف خلال الساعات الماضية.

هاني شاكر يزيل كيس زلالي

وقال شاكر لـ«الوطن»: «حالتي الصحية تتحسن يوما بعد يوم، حيث إنني أجريت العملية، وذهبت بعدها لمنزلي للراحة، حتى يلتئم الجرح وأعود لممارسة نشاطي بشكل اعتيادي».

كان هاني شاكر نشر صورة له داخل المستشفى معلقا عليها: «بعد إزالة كيس زلالي من منطقة الكوع، شكر واجب لابني وحبيبي الدكتور إبراهيم الجنزوري، رئيس قسم العظام بمستشفى الجنزوري التخصصي وشكر خاص لإدارة المستشفى، وعلى رأسها الفاضلة مديحة الجنزوري، ألف شكر على حسن الاستقبال والرعاية الطبية الفائقة».

هاني شاكر يحقق 100 مشاهدة بأغنية «الهوية عربي»

حقق الفنان هاني شاكر 100 ألف مشاهدة بأغنية الهوية عربي، التي تطرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» تضامنا مع فلسطين بعد الاعتداءات الصهيونية التي راح ضحيتها آلاف الشهداء.