رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون في ضيافة «الوطن»

استقبل الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير موقع وجريدة «الوطن»، الكاتب الصحفي خالد حنفي، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، بمقر الجريدة.

وأجرى «حنفي» جولة في أروقة الجريدة، تفقد فيها الأقسام المختلفة ووقف على طبيعة عمل كل منها، يرافقه في الزيارة عدد من قيادات الجريدة، كما أثنى في جولته على الأداء المتميز للصحفيين والعاملين بالمؤسسة.

كما التقى بالدكتور أحمد محمود، المستشار الفني للجريدة، وأثنى على خبرته الكبيرة في مجال الإخراج الصحفي، والشكل الذي تخرج به أعداد «الوطن» مما جعل لها سمة مميزة بين غيرها من الصحف.

ووجه الشكر للعاملين في المؤسسة، على أدائهم المتميز، وقدرتهم على تقديم متابعات مهنية متفردة للأحداث والمناسبات المهمة، كما أثنى على تناول الأحداث الملتهبة الجارية في العالم بتوازن ومهنية عالية، وكذلك العمل على الملفات الصحفية التي تعكس رؤية متعمقة للعمل الصحفي إلى جانب السرعة في نقل الخبر الصحفي في صورته العادية، وكذلك المتابعات والمقالات التحليلية التي تثقل رؤية القارئ وتقدم له وجبة دسمة مكتملة للخبر.