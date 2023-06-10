القرموطي يشيد بملف جريدة الوطن عن «30 يونيو»: يتناولون زوايا خاصة

أثنى الإعلامي جابر القرموطي على عدد جريدة الوطن الصادر اليوم السبت، وذلك خلال فقرة استعراض مانشيتات الصحف المصرية، ضمن فقرات برنامجه «مانشيت» المذاع عبر فضائية «CBC».

ووصف «القرموطي» جريدة الوطن بأنها لها زاوية خاصة بها قائلًا: «جريدة الوطن كعادتها الحقيقة بتاخد الزاوية بتاعتها كده، ونص الصفحة بتاعتها عاملين ملف 30 يونيو شهادة وفاة الإخوان والثورة أنهت حاضر الجماعة».

بشكرهم شكر جزيل على الملفات الحلوة

وقدم القرموطي الشكر للكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم وكتيبة صحفيي جريدة الوطن مثنيًا على الزميل إمام أحمد رئيس القسم السياسي بجريدة الوطن قائلًأ: «بشكرك يا إمام على الملفات اللي أنت عاملها وبشكر زمايلنا الأعزاء عمرو صالح ويسرا البسيوني وإسراء سليمان وأيمن حمزة وكريم روماني، وكلهم عاملين ملف كويس وبشكرهم شكر جزيل على الملفات الحلوة اللي بيعملوها في هذا الإطار ولكم مني كل الاحترام والتقدير».

وتابع: «أنت بتتكلم على عيد حامد وشيماء البرديني وهدى رشوان وهبة حسانين وسامي عبدالراضي وصلاح البلك وضياء السبيري ومحمد طارق وسماح عبدالعاطي وأحمد عاطف ومحمد مسعد ولطفي سلمان ومصطفى رحومة وإمام أحمد وكل الزملاء».