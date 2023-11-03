حالة الطقس اليوم 3-11-2023.. أمطار خفيفة على بعض المناطق

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، منها تكون شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدي من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة 20%.

حالة الطقس

ويسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 22

أكتوبر 31 21

بنهـا 30 22

دمنهور 29 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 22

المنصورة 30 22

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 30 22

طنطا 29 22

دمياط 27 22

بورسعيد 28 21

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 28 21

رفح 28 20

رأس سدر 32 22

نخل 30 16

كاترين 25 13

الطور 30 21

طابا 29 22

شرم الشيخ 33 24

الإسكندرية 29 19

العلمين الجديدة 27 20

مطروح 27 19

السلوم 30 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 22

الغردقة 33 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 23

شلاتين 32 24

حلايب 28 26

أبو رماد 30 25

رأس حدربة 27 26

الفيوم 31 21

بني سويف 31 20

المنيا 31 19

أسيوط 32 19

سوهاج 33 21

قنا 34 23

الأقصر 34 24

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 24