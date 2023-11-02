اقتصادي: الدولة نجحت في خلق حياة جديدة وفرص استثمارية هائلة بسيناء

قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إنه في آخر 10 سنوات، أصبحت سيناء مختلفة عما كانت عليه قبل هذه المدة، وبعد الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من علميات تنمية وتطوير لشبة جزيرة سيناء، وتحقق ذلك مع وجود إرادة سياسية وتمويلات لازمة لعملية التنمية، وهو ما ظهر على أرض الواقع، بوجود مشروعات متكاملة في سيناء.

جودة الحياة في سيناء اختلفت بشكل ملحوظ

وأضاف أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مدن جنوب سيناء السياحية، كانت تتمتع بمستوى جيد من الخدمات، بينما في المقابل باقي المدن والمناطق كانت تعاني من قلة وضعف الخدمات، إلا أن الوضع الآن أصبح مختلف من حيث البنية التحتية وجودة الحياة والخدمات المقدمة التي اختلفت بشكل ملحوظ.

مجتمعات سكنية دائمة داخل شبة جزيرة سيناء

وتابع الخبير الاقتصادي، «نشير هنا إلى مشروعات التنمية التي نفذتها الدولة في شبة جزيرة سيناء، منها أنفاق الربط ما بين الوادي وشبة جزيرة سيناء، بالإضافة إلى استصلاح 400 ألف فدان وهو قطاع مستدام، يحتاج إلى عمالة بالقرب منه، وبالتالي سيكون هناك مجتمعات سكنية دائمة وثابتة داخل شبة جزيرة سيناء».

المدن الجديدة داخل شبة جزيرة سيناء

واستكمل «أيضًا، نشير إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومعظمها داخل شبة جزيرة سيناء، وجميع المصانع والاستثمارات في هذه المنطقة تحتاج إلى عمالة وموظفين مقيمين في المدن الجديدة التي يتم انشاؤها داخل سيناء».

استغلال الموارد الطبيعية في سيناء

وتابع، «أيضا النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالموارد الطبيعية في سيناء، مثل مصانع الأسمنت، والرمال البيضاء، والصناعات المعدنية التي تعتمد على المعادن الموجودة في سيناء، وبالتالي هناك فرصة لتحقيق تنمية شاملة في سيناء، بعد تأهيل البنية التحتية لذلك وأسست القطاعات الاقتصادية الرئيسية الثلاثة السياحة والخدمات والقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، ما يعني أنه سيتم تأسيس مجتمع سكني متكامل في منطقة شبة جزيرة سيناء».

خلق رئتين جديدتين للاقتصاد المصري

وأكد أنه «بالحديث عن عملية تنمية شاملة، فمن الطبيعي أن يعود ذلك على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي، حيث من شأن هذه التنمية أن تخلق رئتين جديدتين للاقتصاد المصري، متمثلين في مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح 2 مليون في الدلتا الجديدة، والرئة الأخرى في شبة جزيرة سيناء في شرق شبة جزيرة، وهو يساعد في التوسع على الأراضي المصرية، من اجل إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ذات أنشطة اقتصادية مستدامة زراعية وصناعية وخدمية»، مشيرا إلى كل هذا سيعود على الاقتصاد المصري بشكل إيجابي كبير، وسيساهم في خلق فرص للنمو والتنمية واستغلال الموارد الطبيعية.

المناخ الاستثماري في سيناء مؤهل لجذب مزيد من الاستثمارات

وأشار إلى أن المناخ الاستثماري في سيناء، مؤهل وجاذب للاستثمار فوجود المنطقة الاقتصادية لقناة هي رأس الحرب للدولة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الأراضي المستصلحة الحديثة التي يصل لها الخدمات من المياه والكهرباء، والقطاعات المميزة داخل سيناء، والقطاع السياحي الذي انتعش بعد القضاء على الإرهاب من شمال سيناء.