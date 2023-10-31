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إبراهيم العرجاني لـ«الوطن»: سيناء تشهد تنمية حقيقية.. ونفدي الرئيس السيسي بأرواحنا

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محمد عزالدين - محمود الأمين
08:11 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
إبراهيم العرجاني

إبراهيم العرجاني

قال إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد قبائل سيناء، إن سيناء تشهد تنمية حقيقة، وكل المشايخ والعواقل يرون هذه التنمية على الطبيعة، متابعا: «نفدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأرواحنا ودمنا، باسم اتحاد قبائل سيناء».

أضاف «العرجاني»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى وضع اليوم، حجر الأساس لـ6 قرى مجمعات سكنية لأهالي سيناء، إضافة للمناطق الزراعية بالقرى، التي ستجري زراعتها وتطويرها لأهالي سيناء.

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