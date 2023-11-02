كيف تحول الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية؟.. أستاذة علوم سياسية تُجيب

3 نقاط مُهمة، أعلنت عنها السفارة الأمريكية في بيان صادر عنها، عبّرت خلالها على امتنانها للقيادة المصرية على ما قدّمته من تسهيلات لعبور المواطنين الأجانب بشكل آمن من قطاع غزة عبر معبر رفح، تمثلت أولها في أنّها تحترم سيادة مصر وأمنها القومي، وثانيها التزام بلادها بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وأخيراً عدم تهجير الشعب الفلسطيني إلى أي دولة أخرى.

القضية الفلسطينية

اعتبرت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، هذه الأمور بمثابة تحول في الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية مؤخراً، مُفسرة ذلك بأنه نتيجة لعدة أسباب مؤثرة منها ارتفاع تكلفة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتحمل إسرائيل لخسائر جسيمة سواء في الأرواح والعتاد الحربي، والتكلفة المالية المرتفعة لهذه الحرب.

ضمن أسباب تغير الموقف وفق ما روته الدكتورة نجلاء بكر، في تصريحاتها لـ «الوطن»، أن مجلس الشيوخ الأمريكي أظهر تحفظه على المزيد من الدعم المالي لإسرائيل، والضغط المتزايد للرأي العام على الجانب الأمريكي والأوروبي، فضلاً عن قيام بعض الدول بطرد السفير الإسرائيلي مثل كولومبيا والبحرين، وموقف الدول العربية، وأهمها مصر، الحاسم في دعم الفلسطينيين.

اتساع العمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية

وضمن عوامل التغير أيضاً، تزايد الذعر الذي انتاب المواطنين في أرجاء إسرائيل، واتساع العمليات العسكرية للمقاومة الفلسطينية، حيث أكدت عميد كلية السياسة والاقتصاد: «هناك إدراك من الجانب الإسرائيلي منذ البداية بصعوبات الاجتياح البري نظراً للكثافة السكانية والقدرات التسليحية».