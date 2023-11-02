الهلال الأحمر الكويتي: العالم يتحدث عن جهود مصر الباسلة لدعم غزة

قدمت الدكتورة مها البرجس، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري، نظرا لدورها الجبار تجاه القضية الفلسطينة وتوفير سبل الدعم لأهالي قطاع غزة.

وأكدت المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، أن العالم كله يتحدث عن الجهود الباسلة التي تقدمها مصر تجاه الأشقاء في غزة.

الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي

وطالبت «البرجس»، بوقف هذه الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة، جراء الاعتداء الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لافتة إلى أن 40% من الذين قتلوا في غزة أطفالا، مشددة على ضرورة السماع بدخول الوقود لغزة، فالمستشفيات هناك يجري بها العمليات الجراحية، دون بنج، مؤكدة على أهمية الوقود.

وجاء ذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة مها البرجس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وأيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، ووالدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ولفيف من قيادات وزارة التضامن.