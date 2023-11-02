«الصحة الفلسطينية»: 70 مصابا بالسرطان معرضون للخطر في غزة

توقفت مستشفى الصداقة التركي عن العمل، بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونتيجة نفاذ الوقود بها، مما جعل 70 مريضًا بالسرطان معرضين للخطر، حسبما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال قصف أيضًا مستشفى الحلو في مدينة غزة، الذي حل محل قسم الولادة في مستشفى الشفاء الذي يستخدم حاليا لعلاج الجرحى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

الاحتلال يقصف القطاع الصحي في غزة

ويستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف القطاع الصحي في غزة، حيث خرجت 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل نتيجة القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، موضحة أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، كما يلدن النساء أيضًا بعمليات قيصرية، دون تخدير.

ومنعت سلطات الاحتلال خروج المرضى من قطاع غزة للعلاج في مستشفيات القدس، وداخل أراضي عام 1948.