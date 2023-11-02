أخبار غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرى ومنازل ويهدم المحال التجارية

تستمر الحرب على غزة لليوم الـ27 على التوالي، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المنشآت والمدارس والمستشفيات والشوارع، وأعلنت الصحة الفلسطينية اليوم، أن عدد الوفيات وصل إلى 9061 شهيدا، منهم 3760 طفلًا و2326 امرأة.

آخر أخبار غزة

وعن آخر أخبار غزة اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر رمان شرق طولكرم، وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فهناك عدد من دوريات الاحتلال اقتمحت القرية، وانتشر الجنود على أسطح المنازل بعد مداهمتها، كما استولوا على الشوارع وكاميرات مراقبة في المنطقة.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها على الحواجز العسكرية في محيط نابلس بقطاع غزة، وأغلقت العديد منها كما منعت المواطنين من الدخول والخروج.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من الحواجز أمام حركة المواطنين في العدد من المناطق بقطاع غزة.

الاحتلال يهدم المحلات التجارية

ومن أخبار غزة اليوم، قيام قوات الاحتلال بهدم محلات تجارية ومحلات خضراوات وفواكه، على مدخل قرية الجلمة، شمال جنين، كما اقتحمت قرية دير غزالة.

كما هاجمت مجموعة من المستعمرين المسلحين، منزلًا في مسافر يطا جنوب الخليل، وحطمت محتوياته.

الصحة الفلسطينية: حصيلة الشهداء والجرحى 9159

وكانت الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم أن حصيلة الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة نتيجة العدوان ارتفعت إلى 9159 شهيدًا، وأكثر من 24 ألف جريح.

وقالت الصحة الفلسطينية أن خلال اليومين الماضيين قتل الاحتلال 280 مواطنًا، وأن أكثر من 73% من الشهداء هم من الأطفال والنساء والمسنين.

وتوقفت 16 مستشفى من أصل 35 عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، ويقوم الأطباء في قطاع غزة بإجراء العمليات الجراحية دون تخدير، بمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.