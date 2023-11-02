الهلال الأحمر الكويتي: مصر قامت بدور جبار لإرسال المساعدات الإغاثية إلى غزة

وقع الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، بروتوكول تعاون مع الدكتورة مها البرجس، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، لإرسال المساعدات للأشقاء بقطاع غزة في فلسطين.

الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي

وأشادت البرجس، بدور الرئيس السيسي ومصر قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدة أن جمعية الهلال المصري قامت بدور جبار، لإرسال المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة في فلسطين، مكررة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري ومتطوعي وكل القائمين بالعمل عليه.

مساعدات إغاثية وطبية

وجاء ذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة، بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة مها البرجس الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، وأيمن عبدالموجود مساعد وزير التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، ووالدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، ولفيف من قيادات وزارة التضامن.