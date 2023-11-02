موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المقاولون العرب في دوري NILE

أغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف وداع نصف نهائي بطولة الدوري الأفريقي في نسختها الأولى على يد صن داونز الجنوب أفريقي باستاد القاهرة الدولي لتبدأ رحلة البحث عن موعد مباراة الأهلي القادمة.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بنتيجة سلبية في مباراة الإياب ليودع نصف نهائي الدوري الأفريقي بعد الخسارة بهدف نظيف في الذهاب بجنوب أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويأتي موعد مباراة الأهلي القادمة يوم السبت المقبل الموافق 4 نوفمبر الجاري، وهي مواجهة محلية بعد غياب طويل عن بطولة الدوري للانشغال في المباريات الأفريقية.

ويخوض الأهلي مباراته القادمة أمام نادي المقاولون العرب في الجولة السادسة من مسابقة دوري Nile.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

وينطلق موعد مباراة الأهلي القادمة ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري، في تمام السابعة مساء يوم السبت المقبل على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يذكر أن النادي الأهلي خاض مباراتين في مسابقة الدوري الأولى أمام نادي المصري البورسعيدي، حيث حقق المارد الأحمر الانتصار بنتيجة أربعة أهداف دون رد ثم فاز على الفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.