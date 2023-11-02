«أبو صدام»: الموافقة على إقرار 1600 جنيه سعر استرشادي لأردب القمح انتصار للفلاح

رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، بموافقة مجلس الوزراء اليوم، بإقرار سعر استرشادي لأردب القمح هذا الموسم بـ1600 جنيه قبل الزراعة، لافتا إلى القرار بمثابة انتصار للفلاح.

وأضاف «عبدالرحمن» في بيان، أن سعر 1600 جنيه لأردب القمح سعر استرشادي مرضي، وسيساهم في تشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح.

وأشار «عبدالرحمن»، إلى أن هذا السعر سيساعد في زيادة نسبة الأقماح التي ستورد للحكومة، مردفا أن الأقماح ستزرع في الشهر الحالي والشهر المقبل، وأن الحصاد يكون في شهر أبريل المقبل.

وأكد أن هذا الموسم يشهد اهتماما غير مسبوق بزراعة الأقماح، حيث وفرة تقاوي معتمده تكفي زراعة 4 ملايين فدان، ووضع سعر استرشادي عال قبل الزراعة، وتنوي وزارة الزراعة تطبيق الدورة الزراعية لزراعة الأقماح، متوقعا موسم غير مسبوق لزراعة الأقماح من حيث المساحة والإنتاج.