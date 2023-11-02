رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء: نستعد لاستقبال الدفعة الثانية من مصابي غزة

قال الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر بشمال سيناء، إنه بداية من يوم 7 أكتوبر، وهناك تنسيق كامل بين الهلال الأحمر المصري مع الهلال الأحمر الفلسطيني، لإدخال المساعدات والمواد الإغاثية، مشيرا إلى أن مصر نجحت اليوم في زيادة عدد الشاحنات التي تدخل غزة عبر معبر رفح، من 20 إلى 100 شاحنة.

الجرحى الفلسطينيين

أضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، أن 277 شاحنة دخلت عبر معبر رفح إلى قطاع غزة حتى الآن، منوها بأن الهلال الأحمر المصري يوفر كل ما يمكن تقديمه إلى الجرحى الفلسطينيين، الذين دخلوا إلى مصر لتلقي الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن فرق الدعم النفسي يبدأ دورها بمجرد وصول الجرحى، وذويهم من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، فيجري توفير كل احتياجاتهم من مياه وأدوات شخصية ومسكن مجهز، لافتا إلى أنه يجري تقديم المساعدة لذوي المصابين، وتوفير وسائل اتصال بأهلهم في غزة أيضًا، حتى لا يشعروا بالغربة.

المصابون القادمون من قطاع غزة

وتابع: «حاليا نجهز بعض المساكن للمرافقين للمصابين القادمين من قطاع غزة، بدعم كامل من محافظة شمال سيناء، ونستعد حاليا لاستقبال الدفعة الثانية من المصابين والجرحى».

وحول الإصابات الشائعة بين المصابين الفلسطينيين الذين دخلوا مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج، قال: «أغلب الإصابات شظايا وحروق وكسور»، منوها بأنه جرى توزيع المصابين على المستشفيات، وهم الآن يتلقوا الرعاية الكاملة.