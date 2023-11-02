بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والكويتي لتقديم مساعدات لغزة

شهدت اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري، ونظيره الكويتي، بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة، وذلك بحضور السفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة مها البرجس، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي.

مد جسور الشراكة مع الكويت

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو مد جسور الشراكة، موضحة أنه سبق التعاون في أمور عديدة مع الهلال الأحمر الكويتي، لدعم قطاع غزة وإرسال المساعدات جراء الاعتداء والانتهاك الغاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت القباج إدانتها لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات واعتداء على المدنيين العزل بقطاع غزة بفلسطين.

الهلال الاحمر المصري يقوم بدور بطولي

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الهلال الأحمر المصري يقوم بدور بطولي، لحفاظه على الحقوق الإنسانية، منوهة إلى أن جمعيات الهلال الأحمر على مستوى 185 دولة تقوم على التواصل مع بعضها البعض، لبحث سبل التعاون وإرسال المساعدات، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي، عطفا على التبرع بالدم والتماثل في المخزون الغذائي الإغاثي.