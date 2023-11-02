نادين الراسي تكشف عن تفاصيل الأزمة الصحية لوالدتها: شلل نصفي

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن إصابة والدتها بالشلل النصفي بعد الأزمة المرضية العنيفة التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وإثرها رقدت في المستشفى.

نادين الراسي: «ماما صارت بالبيت»

ونشرت نادين الراسي، صورة وهي تمسك بيد والدتها، عبر خاصية «ستوري» على حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، وكتبت: «ماما الليلة صارت بالبيت كتر خيركم على صلواتكم ومحبتكم، الإيمان بالله ومشيئته أقوى بكتير».

يذكر أن نادين الراسي كانت ظهرت في فيديو للجمهور، موضحة فيه الضرب المبرح الذي تلقته من شقيقها، وظهر على جسدها علامات هذا الضرب على جسدها، حيث أصيبت بجروح في اليد والرأس، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع تبدال الصور والفيديوهات إنستجرام.

كانت نادين الراسي، دخلت في مشكلات عدة مع أسرتها، عقب وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي نهاية العام الماضي.