مستشار الرئيس الفلسطيني يكشف لـ«الوطن» تفاصيل تغير الموقف الدولي تجاه غزة

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المواقف الدولية تغيرت وتباينت ما بين بداية العدوان إلى اليوم بشأن القضية الفلسطينية، موضحاً أنه مع بداية العدوان كان الموقف الدولي تقريباً كله مسانداً لإسرائيل، ورأى هجوم السابع من أكتوبر عملاً إرهابياً، كما يقولون، وبالتالي انحازوا جميعاً إلى جانب إسرائيل، إلا أنه بعدما نجحت القيادة الفلسطينية والمجموعة العربية في إيصال الرواية الحقيقية إلى الرأي العام العالمي، ومن خلال الاتصالات مع مراكز صُنع القرار في الغرب، وبالتحديد في أوروبا وأمريكا، بدأ نوع من الاعتدال في المواقف الدولية.

أهمية العمل على إيصال الرواية والرؤية العربية

وقال محمود الهباش، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الآن المواقف الدولية تنقسم إلى قسمين: الأول مواقف شعبية، وهذه في معظمها مساندة للحق الفلسطيني ومعارضة للعدوان الإسرائيلي، والثاني مواقف رسمية بعضها أقل من بعض في تعاطفه مع الشعب الفلسطيني والقضية»، موضحاً أن هذا يكشف مدى أهمية العمل على إيصال الرواية والرؤية العربية الفلسطينية إلى الرأي العام، لأن الرأي العام هو أساس صنع القرار في الدوائر الغربية بالتحديد في أوروبا وأمريكا.

وأضاف «الهباش» بقوله: «إذا نجحنا في الوصول إلى الرأي العام بالشكل الصحيح وتغييره، سنضمن أن يضغط هذا الرأي على مراكز صنع القرار وإقناع القرار في الإدارات الحكومية في أمريكا وأوروبا لتعديل موقفها نسبياً تجاه القضية الفلسطينية».

نظام الفصل العنصري

واسترشد محمود الهباش بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الذي ناضل لعشرات السنوات ضد عملية الفصل ولم ينجح إلا عندما استطاع أن يغير الرأي العام في أوروبا وأمريكا، فتغير الرأي العام الشعبي أدى إلى ممارسة ضغوط على الحكومات ومراكز صُنع القرار فتغير المزاج بشكل كامل، وسقط نظام الفصل العنصري بالكلية، واختتم بقوله: «ونحن يجب أن نسير على نفس الطريق».