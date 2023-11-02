نائب «منظمة خريجي الأزهر» يشارك باجتماع مجلس أمناء ندوة الشباب الإسلامي بجيبوتي

يشارك الدكتور محمد المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الندوة العالمية للشباب الإسلامي (الدورة الخامسة عشرة، والجمعية العمومية بجيبوتي).

يعقد الاجتماع على مدار يومين بدولة جيبوتي أيام الخميس والجمعة 3،2 نوفمبر 2023م.

المحرصاوي ممثلا عن العالم العربي

ويشارك الدكتور محمد المحرصاوي، في الاجتماع بصفته ممثلا للعالم العربي.

ومن المتوقع أن يتابع الاجتماع قرارات مجلس الأمناء، وتقارير المكاتب الفرعية والمراسلين، كما يناقش برنامج العمل في الفترة القادمة، وغير ذلك من الموضوعات المهمة، بالإضافة إلى اجتماع الجمعية العمومية.

جدير بالذكر أن الأمانة العامة للندوة العالمية هي هيئة إسلامية عالمية متخصصة في شئون الشباب المسلم وتعمل على تقويم فكره وسلوكه، وتتبنى قضاياه وتعمل على ترسيخ مبدأ الاعتزاز بالإسلام لدى الشباب المسلم وترسيخ الفكر الوسطي المعتدل إلى جانب الاهتمام بالطلاب الموهوبين ورعايتهم، وتوجيه جهودهم لخدمة مجتمعاتهم.