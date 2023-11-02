وزير الرياضة يلتقي الوفد الفلسطيني المُشارك بسفينة النيل للشباب العربي

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الوفد الفلسطيني المُشارك بسفينة النيل للشباب العربي، التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الوزير، بمشاركة 15 دولة عربية.

جاء اللقاء بحضور اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير، ونجوى صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وسامي عبد الحليم، مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وعلاء الدسوقي، مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، ومسئول السفارة الفلسطينية بالقاهرة.

وزير الشباب يوجه تحية للشعب الفلسطيني

ومن جهته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دور الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية التصعيد، وقال الوزير: «يشرفنا ويسعدنا وجودكم معنا لحين عودة الأوضاع إلي طبيعتها وتزول الأزمة، كل التحية والتقدير والامتنان لكم وللشعب الفلسطيني».

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أهمية التضامن والوحدة في مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيدا على التزام وحرص الدولة المصرية على تقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، آملةً في عودة الأوضاع إلى طبيعتها قريباً.

الوفد الفلسطيني يوجه الشكر للرئيس السيسي

من جانبهم ، توجه أفراد الوفد الفلسطيني بخالص الشكر والعرفان للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة الشباب والرياضة علي حسن الاستضافة والرعاية المقدمة لهم.

وكان الدكتور أشرف صبحي، قد وجه المعنيين بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستضافة الوفد الفلسطيني فور انتهاء فعاليات سفينة النيل للشباب العربي، حتي العودة لفلسطين الشقيقة.