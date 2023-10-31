وزير الشباب يترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للجامعات

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد، والتي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 29 وحتى 30 أكتوبر الجاري لبحث سبل النهوض بالرياضة الجامعية في أفريقيا.

بحث آليات تطوير العمل

تناولت الاجتماعات، بحث آليات تطوير العمل بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، ومناقشة سبل تعزيز وزيادة موارد الاتحاد المالية، وذلك من خلال الحصول على جميع الحقوق في التسويق لبطولات الاتحاد، وأيضا من خلال البحث عن مجموعة من الرعاة لزيادة موارد وإيرادات الاتحاد الأفريقي للجامعات الرياضية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماع اللجنة التنفيذية لاجتماع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بجنيف، والتطرق إلى أجندة العمل خلال الفترة المقبلة.

وبحث وزير الشباب والرياضة مع أعضاء الاتحاد آليات تطوير الاتحاد وأيضاً وضع تصور لتطوير هيكل الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية من الناحيتين الهيكلية والتمويلية، لافتًا إلى دعمه الكامل للعمل على ذلك.

دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده أن هناك رؤية مستقبلية لوضع الاتحاد الأفريقي لـ الرياضة الجامعية في مكان متميز، مؤكدًا ضرورة أن نبدأ بدعم أنفسنا بالاتحاد الأفريقي وتطوير موارده، خاصة أننا نمتلك الإمكانيات التي تؤهلنا لنكون الأفضل.

وتوجهت بينينا كابنجي سكرتير عام الاتحاد الأفريقي، بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، علي جهوده الكبيرة التي يبذلها من أجل تحقيق تطور ملحوظ بالاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.

الاستثمار في الرياضات الجامعية

وكان أعضاء الاتحاد الأفريقي للجامعات FASU قد ناقشوا فرص الاستثمار في الرياضات الجامعية خلال الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية، والذي اختتم في القاهرة أمس الاثنين، وذلك علي هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد حصل على دعم وتأييد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، ويعد وزير الشباب والرياضة أول وزير مصري يفوز بمنصب رئاسة الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.