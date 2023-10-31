وزير الشباب يتابع مستجدات مشروع الرعاية الطبية للرياضيين

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأعضاء اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، للوقوف على أخر المستجدات لوضع تصور من كل الجهات المشاركة لخروج مشروع الرعاية الطبية للرياضيين في صورته النهائية.

وضع تصور نهائي لمشروع الرعاية الطبية للرياضيين

تناول اللقاء عرض المقترحات والاستعدادات الخاصة بكل جهة تشارك في الخروج بالمشروع، وذلك لوضع تصور نهائي للمشروع والبدء في تنفيذه.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حديثه بالشكر لجميع الجهات المشاركة في مشروع الرعاية الطبية لـ الرياضيين، مشيرا إلى أن الخطوات الجادة التي تتخذها كل جهة تؤكد على تكاتف جميع مؤسسات الدولة.

اهتمام كبير من الدولة المصرية برعاية الرياضيين طبيا

و أوضح وزير الشباب والرياضة أن هناك اهتماما كبيرا من الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرياضيين والأبطال، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات المتكاملة والرعاية اللائقة تقديرا لهم ولدورهم، والعمل على توفير مظلة علاجية كريمة للرياضيين.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة بعد عرض التوصيات من كل جهة، البدء في الخروج بالشكل النهائي لمنظومة الرعاية الطبية للرياضيين، وعمل دراسة متكاملة تشمل الفئات وطرق وأماكن العلاج، مع التأكيد والتشديد على سرعة التعامل مع الرياضيين في الحالات والاختصاصات المختلفة، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للمنظومة، بجانب استطلاع رأي الرياضيين بعد تلقي الخدمة للعمل على تطويرها بصورة مستمرة.