انخفاض أسعار الذهب اليوم بعد قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة

سجلت أسعار الذهب تراجعات جديدة اليوم الخميس، بعد تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، حيث تراجع سعر الجرام عيار 21، الأوسع انتشاراً، بمقدار حوالي 20 جنيهاً، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب ومحلات الصاغة مقارنة بالأسعار المعلنة في منتصف التعاملات.

أسعار الذهب في مصر

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم الخميس، بعد تثبت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في محلات الصاغة وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2555 جنيها للشراء، بينما سجل 2535 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، نحو 2920 جنيهًا للشراء، و2897 جنيها للبيع، دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2190 جنيهًا للشراء، و2173 جنيهات للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب بعد تثبيت سعر الفائدة من البنك المركزي، عيار 14 نحو 1703 جنيها للشراء، و1689 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20 ألف و440 جنيها.

سعر الذهب عالميا

وفي الأسواق العالمية سجلت الأونصة 1985 دولاراً.