استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2-11-2023 ببداية التعاملات عقب الانخفاض الكبير في الأسعار أمس، إذ سجلت تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الوقت الحالي 2545 جنيها، بينما بلغ سعر الأوقية عالميا 1979 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء 2909 جنيها للبيع دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2181 جنيها، وعيار 14 بلغ 1697 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 20 ألفا و360جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وسجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم نحو 1985 دولارا للأوقية، بعدما بلغت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبا.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا تزامنا مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.