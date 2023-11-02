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إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية

كتب:

آية حسنين
09:11 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
حملات إزالة تعديات

حملات إزالة تعديات

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الخميس، عن جهود الوحدات المحلية من خلال التنسيق مع كافة الجهات المعنية  الزراعة والشرطة والتموين والمتغيرات المكانية وجميع الجهات المختصة، في إزالة التعديات بالبناء المخالف وبدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتمت إزالة 43 حالة.

حملات تعديات وإزالة المخالفات بالدقهلية 

وأشارت المحافظة إلى أن الحملات جاءت في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر المتغيرات المكانية بكل المدن والقرى، وتحديدها للقضاء على البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت المحافظة أنه جرى اليوم إزالة 43 حالة تعدِ في 8 مراكز هم منية النصر بإجمالي 11 حالة، والجمالية بإجمالي 8 حالات وميت سلسيل بإجمالي 4 حالات، وميت غمر بإجمالي 9 حالات، وأجا بإجمالي 7 حالات - بني عبيد بإجمالي حالة، والمنزلة بإجمالي حالة، وطلخا بإجمالي 2 حالتين، على مساحة إجمالية 3 أفدنة و 15 قيراط.

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بقلم آية حسنين