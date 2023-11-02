مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الوطن»: معظم مستشفيات غزة خرجت من الخدمة 

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن إجمالي عدد المستشفيات في قطاع غزة نحو 30 مستشفى تختلف سعتها من منطقة إلى أخرى، موضحا أن هناك مستشفيات شاملة وكبيرة مثل مستشفى الشفاء في مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، ومستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، والمستشفى المعمداني، وهناك مستشفى أردني ميداني تديره المملكة الأردنية الهاشمية، ومستشفى شهداء الأقصى، وناصر في خان يونس، ومستشفى أبو يوسف والنجاح في رفح، معظمها خرجت من الخدمة لأنها غير مُهيأة لمواجهة ظروف كظروف الحرب.

نقص المعدات

وقال «الهباش» لـ«الوطن»، إن بعض المستشفيات مثل مستشفى الشفاء في غزة والعودة وناصر أوشكت على الخروج من الخدمة، بسبب نقص المعدات والتيار الكهربائي الذي هو أساس لعملها والوقود والدواء، فمعظم المستشفيات تعمل في ظروف غير طبيعية، لافتا أن النازحين أكثر من مليون مواطن فلسطيني، نتيجة تدمير وحداتهم السكنية، فضلاً عن تدمير الطرق وانقطاع للإمدادات الغذائية، والكهرباء.

المساعدات الإنسانية

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن كل المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، حتى هذه اللحظة، لا تكفي ليوم واحد: «نحن الآن في اليوم السابع والعشرين للعدوان، وكل ما دخل نحو 250 شاحنة»، موضحا أنه في الظروف الطبيعية كان يدخل إلى قطاع غزة في كل يوم من 600 إلى 700 شاحنة من الاحتياجات الأساسية، الآن في الظروف غير الطبيعية، القطاع بحاجة إلى ضعف هذا العدد: «ما بالك من أن ترى فقط دخول من 50 أو 60 شاحنة في اليوم، ومجموع ما دخل حتى الآن نحو 250 شاحنة، وهذا لا يساوي شيئا أمام الاحتياجات المتصاعدة لسكان القطاع».