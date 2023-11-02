استشهاد 15 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بغزة

استشهد 15 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة غزة، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

استشهاد 9 فلسطينيين في حي الزيتون

وأعلنت وكالة «وفا» نقلًا عن مصادر طبية، أن هناك 9 مواطنين استشهدوا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة الشمعة بحي الزيتون في مدينة غزة، كما استشهد ستة مواطنين، بينهم ثلاثة أطفال، جراء قصف منزل لعائلة الغول في حي الشيخ رضوان، شمال غرب غزة.

ووصل الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، نتيجة غارة استهدفت منزلًا شمال مدينة غزة، كما انتشلت فرق الإسعاف والإنقاذ، جثامين أربعة شهداء شمال شرق رفح جنوب قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى غزة الأوروبي في مدينة خان يونس.

4 شهداء بسبب إطلاق النار من أسلحة رشاشة

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينة، فالجثامين الأربعة تعود لمزارعين، استشهدوا جراء إطلاق النار من الأسلحة الرشاشة وقصف مدفعية الاحتلال المستمر على المنطقة.

كما استشهد الصحفي محمد البياري، بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.