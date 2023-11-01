الاحتلال الإسرائيلي يطوّق خان يونس بحزام ناري.. ويواصل قصف غزة برا وبحرا وجوا

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، لليوم الـ26 على التوالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأفاد مراسل وكالة «وفا»، بأنّ طائرات الاحتلال نفذت حزاما ناريا شرق خان يونس بمنطقتي الزنة والقرارة، واستهدفت منزلين في مناطق متفرقة، ما أدى إلى ارتقاء أكثر من 12 شهيدا وعشرات الجرحى، كما شهدت منطقة شرق جحر الديك وسط قطاع غزة قصف مدفعي عنيف.

وأعلنت مصادر طبية في غزة، بدء العد التنازلي لتوقف المولدات الرئيسية في مستشفيي الشفاء والإندونيسي بسبب قرب نفاد الوقود، ما ينذر بكارثة صحية غير مسبوقة، خاصة بعد إغلاق 15 من أصل 35 مستشفى، و51 من أصل 72 مركز رعاية صحية أولية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود. وتم الطلب من 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

وأوقفت 6 مستشفيات عملياتها بسبب نقص الوقود الحاد، كما تعاني مراكز الخدمة الصحية من نقص وحدات الدم.

انقطعت كافة خدمات الاتصالات والإنترنت

ومنذ فجر اليوم، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت بالكامل مع قطاع غزة، على غرار انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت الجمعة الماضي، استمر نحو 36 ساعة، وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري، ما يزيد صعوبة تغطية الأحداث أولا بأول.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي شامل، أسفر عن ارتقاء أكثر من 8610 شهداء، وإصابة أكثر من 21 ألفا في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت، وقطع الكهرباء والمياه والوقود، في ظل قصف متواصل من طيران الاحتلال ومدفعيته وزوارقه الحربية.