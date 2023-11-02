بدء التقديم لـ«أوركسترا الشباب والرياضة» للموهبين في الموسيقى

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بدء التقديم للانضمام لأوركسترا موسيقى الشباب والرياضة للشباب والأطفال الموهوبين في مجال الموسيقى.

وأعلنت الإدارة المركزية لتنمية النشء، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة، عن فتح باب التقديم لتكوين فريق الأوركسترا الخاص بوزارة الشباب والرياضة للنشء من الفئة العمرية 7 إلى 18 عاما.

أوركسترا وزارة الشباب والرياضة

وكشفت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إقامة أوركسترا الموسيقي للفئات العمرية المذكورة وذلك من مختلف محافظات مصر.

كيفية التقديم على أوركسترا وزارة الشباب

وعلي من يرغب الانضمام في فريق أوركسترا الموسيقي، المقدم من وزارة الشباب والرياضة، يرجى ملئ الاستمارة من خلال الضغط على هذا الرابط.

ونوهت الوزارة إلى أن آخر ميعاد للتسجيل يوم 10 نوفمبر المقبل.