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وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية: جميع أبوابنا مفتوحة للشباب لتنفيذ أفكارهم

كتب:

حسن صالح
01:39 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
اجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

اجتماع وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية

التقى اليوم الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مع الكيانات الشبابية، في إطار استراتيجية الوزارة لدعم هذه الكيانات على كافة المستويات.

حضر اللقاء عدة كيانات، وهي: «شباب يدير شباب»، «مراكز شباب مصر»، «شباب سند الدلتا»، «اتحاد شباب العمال»، «بناة المستقبل»، «شباب الوطن للريادة والتنمية»، وأعضاء مبادرة بشبابها، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمديرية.

الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن

بدأ اللقاء بتقديم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية الشكر للدكتور أشرف صبحي لدعمه للكيانات الشبابية والعمل على تأهيلهم ودمجهم بشكل فعال فى كافة أنشطة وبرامج الوزارة، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

عرض أفكار ممثلي الكيانات الشبابية

واستمع الصبروط لكل الأفكار والآراء المقدمة من ممثلى الكيانات الشبابية، واساليب الجديدة فى إنجازات كل كيان شبابي، وخطط الكيانات الشبابية خلال الفترة المقبلة، وما ستقدمه الكيانات الشبابية خدمة للشباب والمجتمع.

وأشار الصبروط إلى ضرورة مشاركة جميع الكيانات فى كافة أنشطة المديرية بالقليوبية، كما أكد على ترحيب المديرية بكافة الأفكار والمبادرات الشبابية الفعالة وأن أبواب جميع الهيئات بالقليوبية مفتوحة أمام الشباب لتنفيذ أفكارهم وأنشطتهم الفعالة في ضوء رؤية وأهداف وزارة الشباب والرياضة. 

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