الشباب والرياضة بأسيوط تواصل فعاليات البرنامج الكشفى لتنمية المهارات

واصلت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة في أسيوط، فعاليات البرنامج الكشفي لتنمية المهارات الكشفية في المراكز على المستوى المحلي الذي يتم تنفيذه خلال الفترة من 15 /10 /2023 حتى 15 / 1/ 2024 م بمشاركة 4 مراكز شباب على مستوى المحافظة.

مؤسسة حياة كريمة

وقال عادل فؤاد وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط إن المشروع يشارك فيه مراكز شباب «أبنوب، والفتح، الواسطى، صدفا» ومجمع مدارس الرحمة ضمن مدارس حياة كريمة التابع لمؤسسة مصر الخير بمنفلوط، يجري التدريب في المراكز من خلال القادة الكشفيين لـ 200 طليع وطليعة لكل مركز من مراكز الشباب، وجاءت فعاليات اليوم من داخل مجمع مدارس الرحمة التابع لمؤسسة حياة كريمة، حيث جرى تدريب الطلائع على بعض العقد والربطات باستخدام الحبال ومراجعة ما تم شرحه خلال البرنامج.

صقل مهارات المشاركين

وأضاف وكيل مديرية الشباب والرياضة أنه تستمر فعاليات البرنامج 3 أشهر بواقع 4 لقاءات أسبوعيا، حيث يتم التدريب للمرحلة العمرية من 7 12 سنة ويهدف المشروع إلى تدريب الأشبال على مجموعة من الأنشطة المتعددة والمهارات الكشفية الأساسية، والعمل على صقل مهاراتهم العلمية والثقافية والذهنية والبدنية وتنمية قدراتهم، وإكسابهم خبرات جديدة.