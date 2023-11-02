فلسطيني في مستشفى العريش لـ«الوطن»: شقيقتي خضعت لرعاية صحية ونفسية جيدة

استقبلت مصر بعض المصابين والجرحى الفلسطينيين، ونقلتهم إلى مستشفيات العريش وبئر العبد، منهم الفلسطيني سالم قديح وشقيقته، التي انهار المنزل فوقهم نتيجة قصفه من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وكانت الناجية، بينما توفى زوجها وابنتها، واستقلبتها مستشفى العريش.

وبحسب حديث شقيقها لـ«الوطن»، جرى إجراء عملية جراحية لها بالفقرة القطنية الثالثة في العمود الفقري، وهي بحالة نفسية وصحية جيدة تحت إشراف الأطقم الطبية بمستشفى العريش: «أنا مرافق مع شقيقتي أم أسامة، والحالة الصحية لها الآن جيدة وتتلقى العلاج».

استقبال مصر للفلسطينيين الجرحى بمستشفى العريش

وأضاف شقيقها، أن الدولة المصرية استقبلتهم أفضل استقبال بالمستشفى، وخضعوا لرعاية صحية ممتازة، سواء شقيقته أو حتى هو، مضيفًا أنها فقدت زوجها وابنتها خلال قصف منزلهم، وكانت هي الناجية، مقدمًا الشكر لمصر على ما قدمته في سبيل دعم القضية الفلسطينية: «شكرًا للشعب والجيش المصري والحكومة المصرية على استقبالهم الطيب في خدمة الجرحي وأهالي الجرحى المرافقين لهم».

35 جريحًا فلسطينيًا يصلون مستشفى العريش اليوم

واستقبلت مستشفى العريش عدد من الفلسطينيين الجرحى نتيجة الحرب في قطاع غزة، للخضوع للرعاية الطبية اللازمة، وجرى استقبال 35 جريحًا فلسطينيًا، اليوم، وتم تجهيزه المستشفى بالكامل لاستقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، حيث أن هناك مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زويد، بحسب «إكسترا نيوز».