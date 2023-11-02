«الأونروا»: الوقود لم يدخل قطاع غزة حتى اللحظة

أفادت منظمة «الأونروا»، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» أن الوقود لم يدخل إلى قطاع غزة حتى هذه اللحظة.

نفاذ الوقود بمستشفيات غزة

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي، وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وقد كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن خروج مستشفى الصداقة التركي في غزة من الخدمة، بسبب نفاد الوقود وانقطاع الكهرباء والمياه، وكان المستشفى التركي يعالج نحو 10 آلاف من مرضى السرطان بغزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت الطابق الثالث للمستشفى التركي، وسط قطاع غزة، الاثنين الماضى، ضمن حملة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الماضي.