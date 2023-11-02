إكسترا نيوز: 35 مصابا من غزة وصلوا مستشفى العريش معظمهم أطفال ونساء

قال إبراهيم عزت، مراسل «إكسترا نيوز»، إن هناك 35 جريحًا فلسطينيًا وصلوا بالفعل الى مستشفى العريش العام، مشيرًا إلى أن مستشفى العريش واحدة من بين 3 مستشفيات تم تجهيزها لاستقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، حيث إن هناك مستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، بالإضافة إلى مستشفى الشيخ زويد.

وأضاف مراسل «إكسترا نيوز»، أنه عند التحدث عن حالة المصابين القادمين من قطاع غزة ، فإن الوضع مأساوي بعض الشيء، حيث إن الإصابات كبيرة، كما أن بعض الحالات دخلت غرف العمليات، وتم إجراء أكثر من عملية جراحية داخل غرف العمليات، كما ان هناك حالات أخرى تتلقى العلاج.

الأطفال والنساء الفئة الأكبر بين المصابين بمستشفى العريش

وتابع «قبل قليل كنا نتحدث مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بكلية الطب بالقصر العيني، وقد جاء متطوعًا على رأس وفد من الأطباء من تخصصات مختلفة لتقديم يد المساعدة والعون للأشقاء الفلسطينيين، وأكد أن الأطفال والنساء هي الفئة الأكبر من بين المصابين الذين وصلوا الى المستشفى».

وأكمل «الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، كان قد عقد اجتماعًا بالأمس لاستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأمر، وجاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات».