سياسيون وأحزاب: مصر نفذت إرادتها عندما ربطت عبور مزدوجي الجنسية بإدخال المساعدات

أكد خبراء وسياسيون الدور المهم الذى تلعبه مصر فى القضية الفلسطينية، خاصة خلال الحرب الحالية التى اندلعت فى السابع من أكتوبر الماضى، موضحين لـ«الوطن»، أن الشروط التى وضعتها مصر منذ بداية الأزمة وصلت إلى مرحلة التنفيذ، فبالرغم من الضغوط الدولية إلا أن الدولة المصرية اشترطت أن يكون خروج مزدوجى الجنسية مرتبطاً بتسهيل دخول المساعدات، واستقبال الجرحى لعلاجهم.

«بدر الدين»: مصر تتعرض لحرب نفسية تعتمد على ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة لزعزعة الاستقرار

وقال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك حرباً نفسية حالياً تُمارس على الدولة المصرية، تعتمد بشكل أساسى على ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة، وهو ما ظهر فيما تم ترويجه حول وفاة مصابين خلال انتظارهم دخول مصر لتلقى العلاج، وهى أخبار مغلوطة تماماً كما أن الدولة بذلت جهداً كبيراً لتسريع إجراءات دخول الجرحى والمصابين، إضافة إلى مشهد اصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح أمس لاستقبال الجرحى. وأكد أن الدولة المصرية تمكنت من تنفيذ إرادتها فى ألا يعبر مزدوجو الجنسية من المعبر إلا بعد السماح بمرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن استقبال أول دفعة من مزدوجى الجنسية بعد حوالى 12 يوماً من إدخال المساعدات ينتصر للإرادة المصرية ويؤكد مدى قوتها ودورها المحورى فى المنطقة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية دائماً ما تكون حريصة على مساندة الدول الأخرى خلال أزماتهم، وذلك ينبع من كونها الشقيقة الكبرى للمنطقة، ودوماً ما تقوم مصر بكل ما يتطلب الأمر من اتفاقيات وغيره حتى تنفذ إرادتها فى نهاية المطاف وتساند الشعوب المكلومة، والجهد الذى تبذله مصر فى القضية الفلسطينية هو جهد كبير نابع من تبنيها للقضية منذ عشرات السنين، وهو جهد مُقدر على المستوى الإنسانى وتمت الإشادة به من دول عدة. وأشاد بفرض الدولة المصرية لإرادتها فى ألا يتم خروج مزدوجى الجنسية إلا بعد دخول المساعدات، من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة التى تبذلها فى هذا الإطار، إلى جانب عملها على نقل صورة حقيقية حول واقع قطاع غزة وما يجرى فيه نتيجة العدوان الإسرائيلى، والذى أدى فى نهاية المطاف إلى تكوين رأى عام أكثر حيادية تجاه القضية.

«الشهابى»: نجحنا فى نقل صورة حقيقية للواقع المأساوى وتكوين رأى عام عالمى أكثر حيادية تجاه القضية

وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن السلطات المصرية حرصت على تسهيل وسرعة دخول الجرحى، وهو ما قدره الجانب الفلسطينى، كما تم إدخال الجرحى والمصابين دون جوازات السفر، والاكتفاء ببطاقة الهوية، قائلاً: «جهد مشكور من السلطات المصرية من أجل سرعة إدخال المصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقى العلاج فى أسرع وقت»، ولفت إلى أن انتشار الشائعات فى هذا التوقيت الدقيق يهدف إلى الإيقاع بالدولة المصرية من أجل خدمة مخططات أعداء الوطن، ولكن الإدارة السياسية والشعب المصرى على قدر كاف من الوعى يمكنهم من عدم الانصياع خلف تلك الشائعات.

كما أشاد «الشهابى» بالسياسات المصرية التى تم اتباعها منذ اندلاع الأزمة واشتراطها للسماح بمرور الأجانب وحملة الجنسيات المزدوجة، بإدخال المساعدات المصرية، بهدف ضمان وصول المؤن لمستحقيها من الشعب الفلسطينى الشقيق، بالرغم من تعرضها للعديد من الضغوط فى هذا الإطار، موضحاً: «مصر نفذت إرادتها بالكامل، وهو ما يؤكد قوتها». لافتاً إلى أن الدولة لم تدخر جهداً فى سبيل تقديم الدعم للشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل الصراع الحالى، فضلاً عن موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستهداف تصفيتها بالتهجير القسرى، وكذلك الجهود الدبلوماسية والسياسية فى إطار نقل صورة حقيقية للواقع المأساوى فى قطاع غزة، إثر عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلى الغاشم على المدنيين العزل داخل القطاع، ما أدى إلى بداية تكوين رأى عام عالمى أكثر حيادية تجاه القضية.

«اللمعى»: الرئيس السيسى استطاع الحفاظ على أمن مصر القومى والحيلولة دون تصفية القضية واتساع رقعة الصراع

واعتبر النائب عادل اللمعى، عضو مجلس الشيوخ، أن الدبلوماسية المصرية نجحت بامتياز فى إعادة فتح معبر رفح من الجانب الفلسطينى، وإدخال شاحنات المساعدات إلى غزة ونقل مصابين من الحالات الحرجة بينهم أطفال، إضافة لإجلاء الرعايا الأجانب، ما يعكس الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى مسار الأزمة الفلسطينية الراهنة، ويؤكد أنها دائماً فى صدارة الصف العربى المناصر لثوابت القضية الفلسطينية وحقوق أبنائها. وأضاف أن مصر مثلت جسراً رئيسياً لإنقاذ حياة الفلسطينيين من خلال معبر رفح، إذ لم يقتصر الأمر على مرور قوافل المساعدات إلى القطاع، وإنما امتد إلى استقبالها للمساعدات القادمة من كل دول العالم، ووصل لمطار العريش الجوى 66 طائرة شحن نقلت 1600 شحنة مساعدات إغاثية متنوعة لصالح قطاع غزة، فضلاً عن تجهيز مستشفى الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابى غزة من أصحاب الحالات الخطيرة وتوجه سيارات إسعاف للقطاع، لافتاً إلى أن ذلك يبرز الجهود الدؤوبة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى لخفض تصعيد العدوان الإسرائيلى الغاشم على غزة، والحفاظ على أمن مصر القومى والحيلولة دون تصفية القضية واتساع رقعة الصراع.