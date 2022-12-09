صحفية لبنانية لـ«القاهرة الإخبارية»: السياسيون في كوكب آخر رغم الأزمة التي نعيشها

علقت الصحفية اللبنانية أورنيلا سكر على فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للبلاد، معتبرة أن السياسيين في لبنان يتصرفون كأنهم في كوكب آخر رغم وجود أزمة كبيرة.

الجلسة العاشرة ستكون مثل سابقيها

وأوضحت «سكر» خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية» أنها تتوقع أن تكون الجلسة العاشرة التي ستٌعقد الخميس المقبل لاختيار رئيس للجمهورية ستكون مثل سابقاتها لانه لا يوجد قرار ولا اسم مرشح لقيادة المرحلة بشكل جدي بالاضافة لاستمرار الخلافات الداخلية على ما هي عليها في الداخل اللبناني.

اللبنانيون يريدون رئيس له وزن ثقيل

ولفتت إلى أن هناك تغيرات عديدة خارجيًا ولا تؤخذ بعين الاعتبار مشددة على أن اللبنانيين يريدوا رئيس له وزن ثقيل ليقود المرحلة الانتقالية في لبنان، مشيرة أن هذه المرحلة لم تعد تتحمل رئيس مثل واقع الرئيس عون، مشددة على أن الوضع في لبنان انهار ووصل إلى الحد الأقصى.

وأكدت أن الانتخابات التي جرت في لبنان خلال عام 2022 أعادت إنتاج نفس الوجوه السياسية ونفس الشخصيات ولم يتغير شيئ في لبنان ولم يرتقي لمستوى التغيير ولم تكن هناك بدائل أصلًا.