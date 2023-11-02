أرخص سعر كيلو لحمة طازجة في المحافظات.. الإسكندرية الأبرز
كتب:
كيرلس مجدى
09:54 م | الخميس 02 نوفمبر 2023
انخفاض سعر اللحمة في الإسكندرية
تشهد الأسواق المصرية في المحافظات انخفاض أسعار اللحوم الطازجة لعل أبرزها الإسكندرية التي تتصدر معدل الانخفاض بسبب مبادرة الإسكندرية ضد الغلاء التي تشهد انخفاضا كبيرا عن مثيلتها في الأماكن الأخرى، بالإضافة إلى توفير لحوم مخفضة في منافذ وزارة الزراعة بالمحافظات الأخرى.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل أرخص سعر كيلو لحمة طازجة في محافظات مصر، بحسب الإعلان الرسمي.
الإسكندرية أرخص لحوم طازجة في المحافظات
تحوي مدينة الإسكندرية منافذ توفر أرخص لحوم طازجة في المحافظات، وهما منفذان بأحياء غرب الإسكندرية، والعجمي توفر كيلو اللحمة الطازجة بقيمة 220 جنيها للكيلو الواحد، ضمن مبادرة الإسكندرية ضد الغلاء.
أسعار كيلو اللحمة في المحافظات
وتشهد أسعار كيلو اللحوم البلدي الطازجة في منافذ وزارة الزراعة في باقي المحافظات 225 جنيهًا، وهو أعلى بـ5 جنيهات عن مبادرة الإسكندرية.
أسعار كيلو اللحمة السودانية
فيما توجد أنواع لحوم أخرى أرخص وهي اللحوم السودانية الطازجة التي يصل فيها سعر الكيلو إلى 195 جنيها للكيلو، عبر منافذ التموين في المحافظات.
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