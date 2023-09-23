أسعار اللحوم اليوم السبت 23-9-2023 في مصر.. «اعرف الكيلو بكام»

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 23-9-2023 في مصر، استقراراً نسبياً داخل الأسواق المحلية، نظراً لوجود كميات جيدة منها بالأسواق المحلية، وتدخل اللحوم الحمراء في العديد من الأطباق المميزة على السفرة المصرية.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت، داخل الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بشكل جيد، ويتراوح السعر ما بين 200 إلى 380 جنيهًا للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع، كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك بحسب ما رصدت «الوطن» في عدد من الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم السبت

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 230 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 265 إلى 340 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 260 إلى 360 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 240 إلى 330 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة ما بين 260 إلى 360 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 380 جنيهاً.

أسعار اللحوم المجمدة والكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 260 إلى 370 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 250 إلى 350 جنيهاً.