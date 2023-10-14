استقرار أسعار اللحوم اليوم السبت 14-10-2023 في مصر

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 14-10-2023 في مصر، استقرارًا نسبيًا داخل الأسواق المحلية مع انخفاض طفيف لبعض الأنواع، نظرًا لوجود كميات جيدة منها بالأسواق المحلية، وتدخل اللحوم الحمراء في العديد من الأطباق المميزة على السفرة المصرية.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم السبت، في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بشكل جيد، ويتراوح السعر ما بين 267.2 إلى 348.34 جنيه للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع، كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم اليوم السبت

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن في الأسواق المحلية اليوم نحو 337.7 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو في الأسواق المحلية اليوم نحو 348.34 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز الكبير في الأسواق المحلية اليوم نحو 274.42 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن بعظم في الأسواق المحلية اليوم نحو 267.2 جنيه.

أسعار اللحوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحم الضأن في الأسواق المحلية اليوم نحو 315.67 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو اللحم البتلو بعظم في الأسواق المحلية اليوم نحو 280.53 جنيه.