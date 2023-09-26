أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في مصر.. «كيلو الكندوز بكام؟»

شهدت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 26-9-2023 في مصر، ثباتاً نسبياً في الأسواق المحلية اليوم، بسبب وجود كميات وفيرة منها بالأسواق المحلية، إذ تعد اللحوم الحمراء أحد أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم للحصول على البروتينات، كما تدخل في العديد من الأطباق الشهية.

أسعار اللحوم اليوم بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، داخل الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بشكل جيد، ويتراوح السعر في المتوسط ما بين 200 إلى 260 جنيهًا للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر بحسب النوع، كما يختلف السعر من مكان لآخر، وذلك بحسب ما رصدت «الوطن» في مختلف الأسواق المحلية اليوم.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 230 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 265 إلى 340 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو لحم الكندوز ما بين 260 إلى 360 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 250 إلى 320 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة ما بين 260 إلى 350 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 360 جنيهاً.

أسعار الكبدة اليوم

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة ما بين 130 إلى 170 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي ما بين 250 إلى 350 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضأن ما بين 240 إلى 340 جنيهاً.