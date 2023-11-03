مواعيد القوافل العلاجية المجانية في قرى حياة كريمة بأسيوط

تنطلق القوافل العلاجية المجانية بقرى حياة كريمة في أسيوط، غدا، وتستمر حتى الأربعاء 29 نوفمبر الجاري، وتقدّم القوافل الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان وإصدار قرارات نفقة الدولة للمرضى، وتحويلها إلى المستشفيات المركزية والجامعية.

وتستهدف القوافل العلاجية المجانية، خلال شهر نوفمبر الجاري 8 قرى بواقع يومين، بمراكز البداري وأبوتيج وأسيوط، وفيما يلي مواعيد القوافل العلاجية بالقرى:

- يوما السبت والأحد 4 و5 نوفمبر بقرية نجوع المعادي بمركز البداري

- يوما الثلاثاء والأربعاء 7 و8 نوفمبر بقرية البلايزة التابعة لمركز أبوتيج.

- يوما السبت والأحد 11و12 نوفمبر بقرية الزرابي التابعة لمركز أبوتيج.

- يوما الثلاثاء والأربعاء 14 و15 نوفمبر بقرية دكران التابعة لمركز أبوتيج.

- يوما السبت والأحد 18 و19 نوفمبر بقرية دوينة التابعة لمركز أبوتيج.

- يوما الثلاثاء والأربعاء 21 و22 نوفمبر بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج.

- يوما السبت والأحد 25 و26 نوفمبر بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط.

- يوما الثلاثاء والأربعاء 28 و29 نوفمبر بقرية أولاد رايق التابعة لمركز أسيوط.

الخدمات التي تقدمها القوافل العلاجية

وتوقع القوافل العلاجية الكشف الطبي على المواطنين بالمجان، وتقدّم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية في القرى والنجوع، وتضم تخصصات مختلفة للكشف على الأهالي؛ للتأكد من سلامتهم وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل مادي وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويلات للمستشفيات المركزية والعامة والجامعية.