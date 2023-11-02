غلق محور المشير لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل.. إليك الطرق البديلة

أعلنت وزارة الداخلية غلق محور المشير طنطاوي للقادم من اتجاه المحور من الغرب، في اتجاه محور التسعين، لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع المونوريل.

الطرق البديلة لمحور المشير

وعن الطرق البديلة لمحور المشير، أوضحت وزارة الداخلية، أنه سيجرى تحويل حركة المرور، يمينا للطريق الفاصل بين مسجد المشير وطيبة، روز تجاه الطريق خلف مركز المنارة للمؤتمرات.

موعد غلق محور المشير والمدة المحددة لفتحه

أوضحت «الداخلية»، أنه سيتم تنفيذ الأعمال في مدة زمنية ثلاث ساعات ليلاً فقط، بداية من الساعة 2 صباحا بعد منتصف الليل، حتى الساعة 5 صباحا يوم الجمعة الموافق 2023-11-3.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين، ومواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.