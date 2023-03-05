غلق محور المشير لتنفيذ كوبري مشاة بمشروع ساجا في القاهرة ابتداء من الإثنين

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ مشروع أعمال كوبري المشاة الخاص بمشروع ساجا مول 2 بمحور المشير الغربي امتداد أبوزيد خضر، ما يستلزم الغلق الكلي لمحور المشير بالاتجاهين بالتناوب على مرحلتين.

ويأتي ذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى: الغلق الكلي للاتجاه القادم من امتداد رمسيس تجاه القاهرة الجديدة ليلاً فقط لمدة 7 ليالٍ بدءا من الساعة 12,5 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا اعتبارا من غد الإثنين حتى 12/3.

المرحلة الثانية:

الغلق الكلي للاتجاه القادم من القاهرة الجديدة تجاه امتداد رمسيس ليلاً فقط لمدة 7 ليالٍ بدءا من الساعة 12,5 صباحا وحتى الساعة 6 صباحا اعتبارا من يوم الإثنين 13/3/2023 حتى 19/3، ما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية، وذلك على النحو التالي:

القادم من مناطق امتداد رمسيس يسلك مسطح كوبري أبوزيد خضر فيمينا شارع مدينة مبارك فالدوران فيمينا محور الشهيد تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

القادم من محور جيهان السادات «القادم من عبد الله العربي» استكمال السير بمحور جيهان السادات تجاه مناطق الأوتوستراد فمناطق مدينة نصر.

القادم من محور جيهان السادات «القادم من الأوتوستراد» استكمال السير بمحور جيهان السادات تجاه مناطق محور الشهيد فالقاهرة الجديدة.

القادم من مناطق القاهرة الجديدة والوفاء والأمل يسلك يمينا مخرج المشير الغربي تجاه محور الشهيد.

القادم من محور الشهيد استكمال السير بمحور الشهيد فاستخدام حركة الدوران بكوبري إعمار والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.